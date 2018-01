Posłowie PiS oburzeni kosztami Sylwestra TVP. Sławomir dostał 100 tys. za jedną piosenkę?

Sylwester w Zakopanem ciągle budzi emocje. Posłowie PiS twierdzą, że Jacek Kurski wydał na niego miliony - ma na to pieniądze, bo w "prezencie" od rządu dostał ponad 1,6 mld złotych.

- Sławomir za sylwestrowy występ w TVP miał dostać 124 tys. zł. Stale o tym gadamy – zdradził dziennikarce "Gazety Wyborczej" jeden z posłów PiS należący do komisji kultury. Z informacji gazety wynika, że koszt całej imprezy miał sięgnąć 10 mln złotych.

Jedną z głównych gwiazd sylwestrowego koncertu był Sławomir, autor hitu "Miłość w Zakopanem ". To właśnie o nim wspomniał cytowany poseł, a przytoczone 124 tys. było zapłatą za zaśpiewanie jednego utworu. Z kolei Luis Fonsi śpiewający "Despacito" dostał prawie pół miliona za swój występ, który w dodatku wykonał z playbacku.

Do tej pory telewizja dostała 800 mln zł kredytu z konta Funduszu Reprywatyzacji i 860 mln zł z budżetu państwa na 2017 r., które miało stanowić wyrównanie za 7 lat zwolnienia Polaków z płacenia abonamentów telewizyjnego. PiS przekazuje pienądze Kurskiego, ale tym bardziej uważnie patrzy na co co przezes TVP je wydaje. Podobno jego rozrzutność nie jest dobrze widziana, a w partii pojawiają się pogłoski o tym, że niebawem straci stanowisko.