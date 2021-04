Posłowie głosują nad Otwartym Funduszem Emerytalnym, Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi i Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Poseł Sławomir Nitras wyszedł na mównicę i poprosił o zmianę sposobu prowadzenia obrad. Podkreślał, że odbywające się głosowania dotyczą niezwykle istotnych kwestii i posłowie powinni mieć prawo do zadawania pytań. Nitras zaapelował, by do tekstu ustawy o zwalczaniu skutków epidemii dodać zapis o deklaracji rządu, że do lipca w Polsce zaszczepionych zostanie 70 proc. populacji.

Głosowanie ws. nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Krzyki, gwizdy i petarda. Gorzkie powitanie posłów PiS po wyroku TK ws. RPO

Po ogłoszeniu wyroku Adam Bodnar apelował do posłów, by porozumieli się w sprawie wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. - Albo parlament wybierze zgodnie z konstytucją nowego rzecznika, co byłoby najbardziej pożądane. Apeluję do wszystkich sił politycznych, żeby się dogadały co do takiego kandydata, który uzyska poparcie Sejmu i Senatu, bo wtedy będzie można powiedzieć, że te wady konstytucyjne, które teraz obserwujemy, zostaną naprawione