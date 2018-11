Posłowie będą pracować raz w miesiącu. Jest nowy kalendarz Sejmu na 2019 rok

W przyszłym roku posłowie na Wiejskiej będą zbierać się tylko na jednym posiedzeniu w miesiącu – podaje 300POLITYKA. Portal dotarł do projektu kalendarza posiedzeń Sejmu na najbliższy rok.

Harmonogram pracy Sejmu przedstawia się następująco: od stycznia do czerwca zaplanowane jest po jednym posiedzeniu w miesiącu. Wyjątkiem będzie lipiec, to wtedy mają się odbyć dwa spotkania w sali plenarnej. Wszystko przez to, że w sierpniu posłom przysługuje miesiąc parlamentarnych wakacji.