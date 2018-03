Poseł przebił Gowina. "Nie jest to jakaś wielka kwota"

Poseł Zbigniew Gryglas z Porozumienia próbował bronić lidera swojego ugrupowania Jarosława Gowina, ale wyszło zupełnie odwrotnie. Gryglas uważa, że nagroda dla byłej szefowej rządu wcale nie powinna budzić kontrowersji.

- Jeżeli przeliczymy to na miesięczną wysokość, to jest brutto 5 tysięcy, więc netto - w zależności od stawki podatkowej - nieco ponad 3 tysiące złotych do czterech - powiedział Gryglas. - Nie jest to jakaś wielka kwota - stwierdził.