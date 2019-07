Poseł PO wezwany na przesłuchanie. Przez Macierewicza

Cezary Tomczyk ma stawić się w środę o godzinie 13:00 na przesłuchaniu. Pytania chcą zadać mu członkowie tzw. podkomisji smoleńskiej. Wezwanie na przesłuchanie podpisał Antoni Macierewicz.

Podkomisja smoleńska. Macierewicz wzywa Tomczyka

"Ta Komisja już dawno powinna być zlikwidowana. Po czterech latach ustaliła... No właśnie. Nic nie ustaliła" - napisał poseł PO na Twitterze. Zarzucił też "zmarnowanie milionów złotych polskich obywateli". "A wątpliwe prawnie wezwanie jest kuriozalne" - dodał Tomczyk. - To ja będę miał kilka pytań do komisji - powiedział poseł w TVN24.

Antoni Macierewicz deklarował w maju, że raport z prac podkomisji ukaże się najpóźniej na początku 2020 roku. To już kolejny dokument podsumowujący jej prace. Poprzedni trafił do MSZ już w kwietniu 2018 roku. Pracownicy resortu, powołując się na jeden z przepisów, odesłali go jednak do MON.