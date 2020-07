Poseł Marcin Kulasek z Lewicy walczy z otyłością. Wycięto mu część żołądka

Obecnie polityk jest już w domu. - Jestem w Olsztynie i dalej walczę o swoje zdrowie. Czuje się na tyle dobrze, że mogłem wrócić do domu. Sama operacja odbyła się metodą laparoskopową. Jak zaręczają lekarze, ta metoda ma bardzo wysoką skuteczność w leczeniu otyłości. O skuteczności niech świadczy fakt, iż po operacji wcale nie odczuwam jakiegoś nadmiernego łaknienia. Oby tylko to się utrzymało - powiedział portalowi olsztyn.com.pl.

Marcin Kulasek w szpitalu. Walczy z otyłością

"Jeśli ty lub ktoś z twojej rodziny znajduje się w podobnej sytuacji, proszę o kontakt w wiadomości prywatnej (...). Co czwarty Polak jest otyły, co drugi dorosły w Polsce ma kilka kilogramów za dużo, a w ciągu ostatnich lat odsetek dorosłych cierpiących na otyłość w Polsce systematycznie rośnie. Nie lepiej jest wśród dzieci. Według WHO to właśnie polskie dzieciaki tyją najszybciej w Europie - dodał polityk.