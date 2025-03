Porwała go lawina. Turysta wytrzymał siedem godzin

Turysta został zasypany około półtorametrową warstwą śniegu. Przetrwał dzięki kieszeni powietrznej, skąd udało mu się zawiadomić policję. - Ludzie zasypani przez lawinę, którzy przeżywają, zazwyczaj duszą się w ciągu 10 minut. Niektórzy przeżywają dłużej, ale siedem godzin to w zasadzie niespotykany przypadek - przekazywał dr Audun Hetland z Uniwersytetu Arktycznego w Tromsø gazecie "iTromsø".

- To było zaskakujące, że wciąż żył. Wszystkie statystyki, jak i doświadczenie wskazują na to, że to niemożliwe, gdy człowiek pozostaje zasypany przez tak długi czas - przekazał też policjant Kristian Midtgard, który wraz z psem odnalazł mężczyznę. Lokalne władze określiły zdarzenie mianem "cudu".