"Populiści bez Trumpa". Niemiecka prasa o Polsce

Narodowi populiści na fali

A co teraz? - pytają niemieccy dziennikarze. "Rewolucja utraciła wodza rewolucji, który gra teraz w golfa w Mar-a-Lago, a wszyscy, którzy jeszcze wczoraj zabiegali o jego względy, próbują teraz się od niego uwolnić” – czytamy w "Die Zeit”.

Patron w Białym Domu

Amerykański prezydent stał się patronem ruchu o nieostrych konturach. W Europie Zachodniej Trump spowodował ujednolicenie dyskusji na skrajnej prawicy. "Jawny nacjonalizm, nagonka na mniejszości, przede wszystkim muzułmanów, atak na wrogi obraz "liberalnego establishmentu” i lekceważenie instytucji państwowych - wszystko to było wzmacniane przez Biały Dom” – piszą dziennikarze "Die Zeit”.

Doprowadziło to - ich zdaniem - do "radykalizacji i konsolidacji międzynarodówki nacjonalistów”. W Europie Wschodniej, ale także w Izraelu, Trump funkcjonował jako "tarcza, za którą rządzący mogli działać w sposób autorytarny i bez żadnych hamulców”.

"Die Zeit” tłumaczy, że Polska od dawna utrzymuje ścisłe związki z Waszyngtonem ze względu na zagrożenie ze strony Rosji. "Narodowi populiści w Warszawie przez cztery lata schlebiali Trumpowi i zabiegali o jego względy, a on w zamian "wspaniałomyślnie nie zwracał uwagi na łamanie niezależności sądów i naruszanie państwa prawa” – piszą autorzy.

Co zrobi Biden?

Joe Biden musi przede wszystkim uspokoić własny kraj. Ale fragmenty jego przemówienia na rozpoczęcie kadencji, w którym zapowiedział walkę z ekstremizmem i wezwał do obrony demokracji, "zostały wysłuchane także w Warszawie i Budapeszcie”. "Niepokój wśród rządzących jest tam duży” – oceniają publicyści. Przypominają, że w kampanii wyborczej Biden postawił Polskę i Węgry w jednym szeregu z Białorusią. "Biden zapowiedział zwołanie szczytu demokracji. Ciekawe, kogo zaprosi, a kogo nie”.

Atakując Unię Europejską, Polska i Węgry mogły dotychczas liczyć na wsparcie ze strony Trumpa. Nowy prezydent może zmusić te kraje do bliższej współpracy z Brukselą – uważają autorzy.

Orban, Kaczyński, Le Pen, Wilders i AfD stali się „stałym elementem sceny politycznej” i czekają tylko na to, by wykorzystać problemy wywołane przez pandemię. "Odejście Trumpa i atak podburzonej przez niego sfory na Kapitol są pomimo to cezurą. Narodowy populizm obnażył na oczach całego świata swoją antydemokratyczną gębę. Właśnie Trump zadał tym samym ciężki cios ruchowi, któremu cztery lata temu pomógł przebić się.” – konkluduje "Die Zeit”.