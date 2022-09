Popularna platforma e-commerce wspiera sztukę. Konkurs dla artystów sztuk wizualnych Allegro Prize 2022

Artyści mogą wziąć udział w konkursie Allegro Prize za pośrednictwem strony allegroprize.pl lub contemporarylynx.co.uk/allegroprize do 27 września 2022 r. W dniu 16 listopada poznamy 30 artystów zakwalifikowanych do finału. Głosowanie na Nagrodę Publiczności potrwa od 16 listopada do 1 grudnia, a ogłoszenie zwycięzców zaplanowano na 6 grudnia. Organizatorami konkursu są platforma zakupowa Allegro oraz Fundacja Contemporary Lynx. Contemporary Lynx to pierwszy drukowany magazyn o polskiej sztuce, fotografii, designie i sukcesach rodzimych artystów. Jest wydawany w języku angielskim i dystrybuowany również poza granicami Polski.