Ponowne lądowanie na Księżycu. Podają datę

- Stany Zjednoczone ponownie zabiorą ludzi na Księżyc. Ciężko uwierzyć, że to pierwszy raz od ponad 50 lat. Najgorsze, że dokładnie pamiętam, gdzie byłem, kiedy ogłaszali, że po raz pierwszy człowiek stanął na Księżycu. To nie znaczy, że jestem stary, ale że wy szybko idziecie naprzód - żartował Biden. Jak dodał, spodziewa się, że załoga zainspiruje nowe pokolenia w USA, Kanadzie i na świecie do pójścia w jej ślady.