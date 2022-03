Ponad 11 tys. zakażeń. Jest nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Koniec z maseczkami? Zapowiedzi ministra zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski w czwartek był gościem na antenie Radia Plus. Szef resoru stwierdził m.in., że coraz mniejsze obciążenie systemu opieki zdrowotnej "otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii, do stanu zagrożenia epidemicznego".