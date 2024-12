Pomaganie to radość dla coraz większej liczby Polaków! Doroczny sondaż Fundacji Świętego Mikołaja

Aż 40% Polaków deklaruje, że satysfakcja i radość to ich główna motywacja do niesienia pomocy innym. To aż o 10% więcej niż w ubiegłym roku. Motywacja mówiąca o uczuciach jakie czujemy pomagając, przegoniła znacznie w tym roku motywacje wynikające z powinności i wychowania. Jak co roku Fundacja Świętego Mikołaja wspólnie z agencją badawczą IMAS International prowadzi z okazji Mikołajek sondaż na reprezentatywnej próbce Polaków aby sprawdzić czy okres przedświąteczny motywuje nas do większej dobroczynności.

Mimo że większość z nas nie wierzy już w Świętego Mikołaja, który zostawia prezenty pod choinką (prawie 60%), w grudniu staramy się być Świętymi Mikołajami dla innych i dzielić się swoim czasem oraz pieniędzmi. Obdarowujemy nie tylko własną rodzinę i bliskich, ale znajdujemy również czas na pomaganie potrzebującym. Dzięki badaniom Fundacji Świętego Mikołaja i IMAS International możemy dowiedzieć się więcej o tym, jak i dlaczego pomagamy.

Aż 65% Polaków myśli w grudniu o potrzebach innych ludzi. Co ich do tego skłania? Coraz więcej osób odczuwa radość i satysfakcję z niesienia pomocy bliźniemu. W 2024 roku prawie 40% Polaków zadeklarowało, że jest to ich główna motywacja do dobroczynności. To zmiana zdecydowanie na plus względem poprzedniego roku (w 2023 roku taką odpowiedź wybrało 31%) osób. Kolejnymi ważnymi czynnikami wpływającymi na decyzję o podzieleniu się z innymi są poczucie obowiązku oraz wychowanie (34,2% oraz 33,2%). Co trzeci Polak chciałby, żeby na świecie było mniej cierpienia, a także liczy na wsparcie, gdy sam znajdzie się w potrzebie. Również przekonania religijne popychają nas do spełniania dobrych uczynków (10,4%). Jednak to radość jest tą najczęściej wskazywaną odpowiedzią.

"Bardzo nas cieszy to, że Polacy odkryli, że dobroczynność przynosi satysfakcję. A co więcej, że coraz więcej osób decyduje się na regularne wspieranie organizacji pomocowych. Coraz głośniejsze mówienie, że mądre pomaganie to maraton, a nie sprint najwidoczniej przynosi efekty." – komentuje Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja

Okres przedświąteczny jest jednak co roku czasem wzmożonej aktywności pomocowej. Wybieramy bardzo różne sposoby pomagania w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Według ustaleń z badań Fundacji Świętego Mikołaja i agencji badawczej IMAS International, najwięcej osób przekazuje darowizny na cele charytatywne (34,3%) oraz kupuje produkty, z których dochód przedsiębiorstwo przeznacza na wsparcie potrzebujących (32,2%). Coraz większą popularnością cieszy się także przekazywanie świątecznych prezentów osobom mniej zamożnym (11,1%) i uczestnictwo w akcjach charytatywnych organizowanych przez pracodawcę (9,6%). Tylko 5% respondentów zakłada zbiórki w mediach społecznościowych lub angażuje się w wolontariat, a więc wybiera te najbardziej aktywne formy społecznego zaangażowania się przed Świętami.

Blisko połowa Polaków pomaga spontanicznie pod wpływem kampanii społecznych lub apeli o wsparcie (46,5%). Okres Świąt jest dodatkowym impulsem do niesienia pomocy dla 13,4% ankietowanych. Cieszy spadek liczby osób, które wcale nie są zainteresowane wspieraniem innych (9,8%). A najlepszą informacją płynącą z przeprowadzonego sondażu jest to, że z roku na rok przybywa Polaków pomagających systematycznie (19,9%). To właśnie wsparcie długofalowe ma największy sens. Regularne darowizny pozwalają organizacjom charytatywnym na konsekwentne prowadzenie programów pomocowych.

Biznes pomaga!

Wraz z rosnącym zaangażowaniem w pomaganie osób indywidualnych, coraz więcej przedsiębiorstw prywatnych także inicjuje akcje dobroczynne oraz angażuje się we wsparcie podopiecznych organizacji charytatywnych. Okres przedświąteczny jest do tego najlepszym momentem. Polska firma PAGEN produkująca stolarkę okienno-drzwiową montowaną niemal na całym świecie zamiast po raz kolejny wysyłać prezenty do swoich partnerów, zdecydowała się środki przeznaczone w budżecie na ten cel przekazać na stypendia dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin – podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Partnerzy otrzymali kartki świąteczne z informacją co wydarzyło się z ich dorocznym prezentem. Pepco wprowadziło właśnie do sklepów charytatywne misie, a 100% dochodu z ich sprzedaży zasila programy edukacyjne Fundacji Świętego Mikołaja. Warto czerpać inspirację i projektować własne akcje charytatywne, które przynoszą dobro i satysfakcję.

O motywacjach do dobroczynności mówi Dominik Chamioło, Prezes Zarządu PAGEN: To nie otrzymywanie prezentów, ale ich dawanie naprawdę uszczęśliwia – i to przekonanie jest fundamentem wszystkich naszych inicjatyw podejmowanych w ciągu roku. Wierzymy, że nawet niewielki gest, może przynieść wiele dobra i wywołać uśmiech tam, gdzie jest on szczególnie potrzebny. Chcemy, aby nasze działania miały realny wpływ społeczny i łączyły naszych pracowników, partnerów biznesowych i klientów wokół wspólnych wartości. W okresie przedświątecznym któż lepiej wie czego potrzebują dzieci niż Fundacja Świętego Mikołaja. Dziękujemy wszystkim, których zaangażowaliśmy w ten projekt. To dzięki Wam niesienie pomocy staje się prawdziwą frajdą i przynosi owoce, które cieszą serca – zarówno obdarowanych, jak i darczyńców.

W Fundacji Świętego Mikołaja wierzymy, że troska o drugiego człowieka i dzielenie się tym, co mamy, owocuje wzrostem poczucia odpowiedzialności za siebie nawzajem i pozytywnie wpływa na rozwój całego społeczeństwa. Od ponad 25 lat wspieramy dzieci i młodzież w potrzebie zarówno w Polsce jak w i krajach objętych działaniami wojennymi.

*Źródło: Omnibus Online (IMAS International), 7-13.11.2024, n=1011, sondaż CAWI na reprezentatywnej próbie Polaków od 18 do 74 lat (w oparciu o pięć cech demograficznych wg GUS).

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja od ponad 25 lat pomaga dzieciom w potrzebie. Specjalizuje się w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Od 2010 roku prowadzi ogólnopolski program stypendialny dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin we współpracy z ponad 300 szkołami z całego kraju oraz program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Wspiera i szkoli młodzież na lokalnych liderów w ramach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Od 2018 roku nieustannie wspiera dzieci w zniszczonym wojną Aleppo w Syrii, a od 2019 roku – dzieci z Ukrainy. Każdego roku Fundacja Świętego Mikołaja pomaga setkom dzieci, by mogły rozwijać swoje talenty i uczyć się tego, o czym marzą.

