Polskie ministerstwa wpompowały w TV Trwam 6 mln złotych

Miliony dla telewizji o. Tadeusza Rydzyka

Największa kwota, która we wskazanym czasie trafiła do Lux Veritas pochodzi z Kancelarii Premiera. Kwota przeznaczona przez KPRM na produkcję i emisję spotów w TV Trwam wyniosła aż 2,3 mln złotych. Wszystkie umowy, w ramach których pieniądze trafiły do telewizji redemptorysty zawarte zostały po wybuchu pandemii koronawirusa.