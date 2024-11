Polski rynek odzieży sportowej i outdoorowej notuje stabilne wzrosty. Kupujący szukają technologicznych nowinek

– Polski rynek artykułów sportowych i odzieży outdoorowej bardzo się rozwinął w ostatnich latach, de facto dzięki COVID-owi. Jego skutkiem ubocznym było przejście konsumentów do aktywności na świeżym powietrzu. To, co jest specyficzne dla rynku polskiego, to stopień rozwinięcia sprzedaży online. Porównując go do innych rynków europejskich, udział sklepów i sprzedawców w kanale e-commerce jest u nas zdecydowanie wyższy – ocenia w rozmowie z agencją Newseria Biznes Rafał Tyszkiewicz, country manager na Polskę w Columbia Sportswear.