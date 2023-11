Polski projekt humanitarny ze specjalną nagrodą – ogłoszono wyniki międzynarodowego konkursu Nagroda Jamesa Dysona 2023

Nagroda za Projekt Humanitarny – The Life Chariot (Rydwan Życia), autor: Piotr Tłuszcz

Śledząc rozwój konfliktu w Ukrainie, młody wynalazca Piotr zwrócił uwagę na problemy związane z ewakuacją medyczną w trudnym terenie. Stało się to dla niego inspiracją do stworzenia Rydwanu Życia, terenowej przyczepy do ewakuacji medycznej, która może być doczepiona do każdego pojazdu wyposażonego w hak. Jest lekka i posiada zawieszenie pozwalające na transport nawet w ciężkich warunkach terenowych. Dzięki temu przyczepa zapewnia możliwość bezpieczniejszego przewożenia rannych w porównaniu do standardowych pojazdów, o tym przeznaczeniu. Rydwan Życia zwiększa skuteczność akcji ratunkowych – dzięki wyposażeniu w nosze możliwe jest położenie jednej rannej osoby, a dodatkowe siedzenia zostały zaprojektowane z myślą o ratownikach lub poszkodowanych z lekkimi obrażeniami.