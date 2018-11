Polski kierowca TIR-a bohaterem na Słowacji. Uratował psy z pożaru

- Gdyby nie interwencja pana Jacka, wszystko by się spaliło. To mój bohater - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską pani Miriam, która przeżyła ostatnio chwile grozy. - Nie mogłem się inaczej zachować - odpowiada skromnie Polak.

Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia na autostradzie w kierunku Bratysławy. W samochodzie pani Miriam miała miejsce awaria i auto zaczęło się palić. Kobieta zatrzymała pojazd i wyskoczyła na zewnątrz, ale uwięzione w środku zostały jej psy.

Słowaczka jest kynologiem (specjalistą ds. psów rasowych) i hoduje wilczaki czechosłowackie. To grupa psów pasterskich i zaganiających. Charakteryzują się żywotnością i umiejętnością szybkiego reagowania, ale w tej sytuacji utknęły w pułapce.

Ruch na autostradzie był wyjątkowo słaby, ale na szczęście z pomocą Słowaczce przyszedł polski kierowca TIR-a. - Zatrzymał się i ugasił ogień. Nie wiem, co by się stało, gdyby do przyjazdu straży pożarnej nie pomógł mi z całą sytuacją - mówi Miriam.