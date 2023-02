Polska streamerka przejechała psa podczas transmisji. Nagranie trafiło do sieci

Absurdalne tłumaczenie streamerki

Sidneuke w kolejnym nagraniu powiedziała, że przejechanie psa nie nastąpiło z jej winy. Skrytykowała właścicieli czworonogów.





- Jeżeli ktoś wypuszcza psy i to nie jest jednorazowa sytuacja... Te psy są non stop na ulicy. Od razu mówię, że nie powinny psy być na wolności. Jest to złe i niezgodne z prawem. Nie możecie zostawiać psów bez opieki, k... - przekonuje streamerka.





Mimo tłumaczeń Sidneuke polskie prawo nie wskazuje, że psy nie mogą znajdować się "na wolności". W Kodeksie wykroczeń czytamy jedynie, że karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 tys. zł lub karze nagany podlega ten, kto "nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia".