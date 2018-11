"Polska na różowo", czyli "znikający" sukces wyborczy PiS

- Nasze zwycięstwo w wyborach samorządowych nie podlega najmniejszej wątpliwości - stwierdził na wtorkowej konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezentowane przez szefa jego biura Radosława Fogla mapy i wykresy miały stanowić dowód na prawdziwość słów prezesa. Dzień później PiS jedną z map postanowił schować. Chyba wiemy dlaczego.

- To są twarde liczby, twarde dane - nasze zwycięstwo nie podlega najmniejszej wątpliwości - oświadczył podczas wtorkowej prezentacji Jarosław Kaczyński. Towarzyszący mu Radosław Fogiel te "twarde dane" zaprezentował.

- Różowe gminy, to te gminy, w których zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość - stwierdził Radosław Fogel, prezentując mapkę zatytułowaną "Wygrane gminy w skali kraju 2018".

Dlaczego? Być może ma to związek z mnóstwem komentarzy negujących prawdziwość danych na mapce. Jeden z nich brzmiał "Gmina Jemielno, powiat górowski, dolnośląskie - PiS zdobył 1 mandat. Gmina Wąsosz - PiS nie startował (!). Gmina Niechlów - 0 mandatów. Góra, 2 mandaty. Według mapy wszystkie te gminy wygrał PiS". Kolejny: "Gmina Niemodlin, woj. opolskie: PSL - PiS 7:2, ale oczywiście na mapie różowo...".

Na wykorzystanej przez PiS mapce podano źródło: WBdata.pl. Postanowiliśmy odszukać grafikę, która wzbudziła tyle emocji. To nie było trudne. Ku naszemu zaskoczeniu nosiła ona jednak zupełnie inny tytuł, niż ta zaprezentowana na konferencji prezesa PiS.

Mapka nie przedstawia bowiem gmin, w których władzę zdobył PiS, KO czy PSL. Przedstawia zwycięski komitet wyborczy w gminie w wyborach do sejmików województw. A to zdecydowanie zmienia postać rzeczy.

Radosław Fogiel przyznał w rozmowie z WP, że "faktycznie przy tej grafice zabrakło informacji, że są to wyniki do sejmików wojewódzkich w rozbiciu na poszczególne gminy". - Jednak trudno podczas tak krótkiej konferencji wszystko przekazać - dodał. Zapewnił też, że informacja na ten temat znajduje się na oficjalnym profilu PiS na Facebooku, w komentarzu do mapki.