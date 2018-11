"Polska jest niezastąpionym liderem w Europie". Zaskakujące słowa szefa niemieckiego MSZ

Politycy i naukowcy dyskutują w Berlinie o historii i przyszłości Polski i Niemiec. Szef MSZ Heiko Maas podkreślił to, co łączy oba kraje. Jego zdaniem Polska jest niezastąpionym liderem w Europie.

Maas zapewnił, że Niemcy "chcą rozwijać Europę wspólnie z Polską, a nie bez Polski, czy wręcz przeciwko niej". - Nic o was bez was - powiedział po polsku. Maas rozpoczął wystąpienie od refleksji, że w minionych stu latach Polacy i Niemcy często odmiennie postrzegali wydarzenia historyczne.

Przypomniał, że w listopadzie 1918 roku, gdy Polacy cieszyli się z odzyskania niepodległości, Niemcy przeżywali "hańbę porażki". W okresie międzywojennym nie tylko koła reakcyjne postrzegały Polskę jako "państwo sezonowe". We wrześniu 1939 roku doszło do brutalnej, "perfidnie asekurowanej przez pakt Ribbentrop-Mołotow", napaści Hitlera na Polskę. Maas wskazał na "niepojęte zbrodnie" popełnione przez Niemców podczas sześcioletniej okupacji i przyznał, że są one mieszkańcom Niemiec ciągle jeszcze zbyt mało znane.