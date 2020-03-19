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Польша на карантине. Что делать, если истек срок действия документов

Польша закрыла свои границы для иностранцев и объявила карантин в связи с пандемией коронавируса. Отменен авиа и железнодорожный транспорт, некоторые пограничные пункты сейчас закрыты, а государственные учреждения перестали принимать посетителей. Ограничения введены как минимум до 25 марта с возможностью их продления на очередной месяц. Как быть иностранцам в Польше, у которых заканчиваются или уже закончились документы, разрешающие находится в стране легально?
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Польша закрыла свои границы для иностранцев и объявила карантин в связи с пандемией коронавируса
Польша закрыла свои границы для иностранцев и объявила карантин в связи с пандемией коронавируса (iStock.com)
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Dla przebywających w Polsce przyjaciół ze Wschodu przygotowaliśmy informacje, co robić, gdy w trakcie epidemii koronawirusa wygasły dokumenty zezwalające na pobyt w Polsce.

Пограничная служба Польши не будет накладывать санкции на иностранцев, покидающих страну с просроченными документами – сообщает посольство Украины в Польше. Стоить отметить, что пограничная служба будет рассматривать каждый случай индивидуально. Польские власти запретили авиа и железнодорожное сообщение, а также закрыли часть наземных пограничных пунктов с 15 марта. Поэтому никакие административные санкции не должны быть наложены на людей, у которых истекла виза, карта побыту или безвиз после 15 марта. Эта информация касается в основном туристов или людей, которые не собираются продлевать своей пребывание в Польше.

Белорусское и российское посольство не опубликовало подобных заявлений, поэтому гражданам этих стран лучше всего постараться выехать из Польши вовремя или подать документы на легализацию пребывания перед истечением визы или карты побыту.

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В связи с эпидемиологической ситуацией офисы по делам иностранцев прекратили прямое обслуживание клиентов. Это означает, что все приемы иностранцев как минимум до 25 марта отменяются. Невозможно также лично подать какие-либо документы связанные с легализацией пребывания.

Что тогда делать иностранцам, у которых истечет срок действия визы, карты побыту или безвиза во время карантина? Не нужно ехать в свою страну за визой. Офис по делам иностранцев рекомендует выслать все документы почтой либо другой курьерской службой заказным письмом. Важный нюанс – документы нужно выслать до того, как истечет строк текущий визы или карты побыту. В противном случае документы не будут приняты и пребывание в Польше будет считаться нелегальным.
Факт того, что документы высланы достаточен для того, чтобы остаться здесь легально. Офис по делам иностранцев уточняет, что не обязательно иметь в паспорте штамп, подтверждающий подачу документов.

Адреса офисов по делам иностранцев и перечень нужных документов можно найти на государственной сайте - https://udsc.gov.pl/ru/.

Если иностранец находится в Польше и собирается вернутся домой для получения новой визы, то этого лучше не делать. Польские дипломатические службы временно прекратили прием документов на визы и выдачу карты поляка в Украине и Беларуси. Ограничения действуют как минимум до 27 марта. На официальных сайтах польских дипломатических служб и визового центра в России пока еще нет актуальной информации об ограничениях.

Решение прекратить приём документов на визы останавливает не только поток туристов, а и трудовых мигрантов. Потенциальные работники должны переложить свои планы на будущее. Это также означает кадровые браки для множества польский фирм из-за отсутствия ротации работников. Кадровая фирма Personnel Service и организация Pracodawcy RP предлагают польским властям использовать потенциал иностранцев, которые уже находятся в Польше. Организации призывают автоматически продлевать право легального пребывания и разрешения на работу для иностранцев, у которых закончится виза или карта побыту во время карантина. Польские власти пока еще не отреагировали на предложение.

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