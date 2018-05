Politycy, nawet ci od polskiej kultury, nie pogratulowali Oldze Tokarczuk. Wiemy dlaczego

Pisarka Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Brookera za "Biegunów". Gratulacje ze strony państwa są jednak wyjątkowo ciche. W rozmowie z WP politycy PiS zamiast powiedzieć "brawo", zasłaniają się niewiedzą - mówią, że o nagrodzie nie słyszeli, a książek nie czytali.

Olga Tokarczuk nie jest ulubienicą PiS. Na podstawie jej powieści "Prowadź swój pług przez kości umarłych" powstał film "Pokot". Był on odbierany jako antykatolicki i antypolski. Nie dziwi więc brak gratulacji dla pisarki za Nagrodę Brookera. Postanowiliśmy dać politykom, w tym członkom sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, okazję na ich złożenie.

Okazało się bowiem, że Anna Sobecka, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, nie słyszała o nagrodzie. Poseł Jacek Żalek również nie był w stanie się do niej odnieść, ale dlatego, że, jak zaznaczył, "nie zna twórczości autorki".

- Nie jestem specjalistą od literatury, ale każda nagroda dla Polaka to zadowolenie dla nas wszystkich - ocenił w rozmowie z WP Andrzej Melak.

Jedynym politykiem, który powiedział coś więcej jest Jarosław Sellin. Został niejako wywołany do tablicy. W radiowej Jedynce, której był gościem, padło bowiem pytanie o Tokarczuk. Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślił, że cieszy się "z każdego sukcesu twórcy polskiej kultury". Na tej zdawkowej odpowiedzi nie poprzestał.

- Wielokulturowość zawarta w powieściach Tokarczuk może być bardzo interesująca dla świata - dodał. Ocenił też samą nagrodę. - To najbardziej prestiżowa nagroda w sferze angielskojęzycznej - powiedział. Choć przyznał, że nie czytał "Biegunów", potrafił co nieco o niej powiedzieć.

Lekturę książki Tokarczuk ma za sobą z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mowa jednak o "Księgach Jakubowych". - W tej chwili zaskoczę - czytam "Księgi Jakubowe" Olgi Tokarczuk, która, jak sądzę, sama może być tym zaskoczona. Największe wrażenie zrobiła na mnie chyba "Czarodziejska Góra". Cenię też Konwickiego, Sienkiewicza - nie uważam, że to pierwszorzędny pisarz drugorzędny - lubię też, choć nie wszystkie tomy "W poszukiwaniu straconego czasu". Niestety nie mam czasu, by czytać wszystko, co bym chciał - pisał na czacie z internautami w 2016 roku.