Policjanci z Wrocławia nie byli w stanie rozwiązać najprostszej sprawy. "Nie kiwnęli nawet palcem"

Prostszej sprawy policjanci dostać nie mogli. Skradziono pieniądze, a poszkodowany wskazał dwie osoby, które jako jedyne miały do nich dostęp. Funkcjonariusze nie przesłuchali jednak ani poszkodowanego, ani świadków, ani wskazanych potencjalnych sprawców i po trzech miesiącach umorzyli sprawę, bo… nie znaleźli złodzieja.

W lipcu z biura firmy Impeco we Wrocławiu skradziono kasetkę z pieniędzmi. W sumie ponad pięć tysięcy złotych. Do przestępstwa doszło w weekend, gdy dostęp do pomieszczeń miały tylko dwie osoby. W poniedziałek rano właściciel firmy zauważył, że pieniądze zniknęły, ale nie ma żadnych śladów włamania. Zgłosił sprawę na policję.