Policjanci z Archiwum X rozwikłali zagadkę zbrodni sprzed 23 lat. Pomogła awantura w bloku na Pradze

23 lata temu okrutna zbrodnia wstrząsnęła Warszawą. Na terenie dzielnicy znaleziono poćwiartowane zwłoki mężczyzny. Sprawców nie wykryto. Do czasu. Teraz policjantom pomógł czysty przypadek i sprawcy trafili za kratki. Grozi im dożywocie.

Funkcjonariusze stołecznego Archiwum X w końcu rozwikłali tajemniczą zagadkę morderstwa. Pomogła im awantura, do jakiej doszło rok temu na jednej z klatek schodowych bloku na Pradze Południe.

Policjanci dostali zgłoszenie, że w mieszkaniu zabarykadował się 48-letni mężczyzna. Bogdan G. nie chciał wpuścić do lokalu byłej konkubiny, bo przyszła razem z nowym partnerem. Wcześniej groził Monice S., że ją zabije. Funkcjonariusze dostali się jednak do mieszkania. Wtedy doszło do kolejnej sprzeczki. Mężczyzna powiedział wtedy, że wyjawi ich wspólny sekret. Jego słowa zaciekawiły policantów.