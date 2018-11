Policja szuka 12-letniego Daniela. Śmigłowiec i dron termowizyjny na tropie chłopca

Trwają poszukiwania 12-letniego Daniela Sękowskiego z Izdebek. Policja korzysta z psów tropiących, helikoptera i dronów termowizyjnych, by odnaleźć nastolatka.

We wtorek chłopiec wyszedł z domu ok. godziny 14:30 i do tej pory nie wrócił. Wiadomo, że Daniel odwiedził babcię, która mieszka niedaleko jego miejsca zamieszkania. Nastolatek bawił się w pobliżu jej domu, jednak już o godzinie 16. go tam nie było.