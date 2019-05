PolAndRock Festiwal. Nie będzie specjalnych pociągów. Owsiak grzmi

W tym roku Przewozy Regionalne nie planują uruchamiania specjalnych pociągów dla uczestników PolAndRock Festiwalu w Kostrzynie nad Odrą. Kolej się tłumaczy. Sprawę komentuje już Jurek Owsiak.

"Jak co roku od 25 lat, w drugiej połowie kwietnia zwróciliśmy się do spółki Przewozy Regionalne z pytaniem o dodatkowe pociągi na 25. Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą" - piszą organizatorzy festiwalu.

W odpowiedzi Spółka Przewozy Regionalne poinformowała, że nie będzie uruchamiać połączeń tak jak w poprzednich latach. Tłumaczą się brakiem taboru. "Spółka Przewozy Regionalne w ostatnich latach, ograniczając koszty, dostosowała ilostan eksploatowanego taboru do liczby niezbędnej do obsługi oferty zamawianej przez Marszałków Województw. Niemniej jednak ze swojej strony deklarujemy wzmocnienie naszej oferty przewozowej w relacjach Kostrzyn – Szczecin, Wrocław, Poznań, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski" - brzmi odpowiedź.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku pociągami do Kostrzyna nad Odrą przyjechało blisko 70 tys. osób. Organizatorzy festiwalu wyliczają, że gdy najtańsze bilety w dwie strony kosztowały 50 zł, najdroższe – 160 zł, to przyjmując średnią 100 złotych za bilet – w efekcie takiej decyzji przychód spółki Przewozy Regionalne uszczupli się w tym roku o około 7 mln złotych.

Owsiak: Decyzja kompletnie niezrozumiała

- Decyzja krajowego przewoźnika jest dla nas kompletnie niezrozumiała - mówi Jerzy Owsiak, prezes zarządu WOŚP. - Spółka odmówiła wykonania usługi, co w naszym przekonaniu jest rażącym złamaniem prawa młodych Polaków do bezpiecznego przyjazdu i wyjazdu pociągami na tak duże i ważne dla wielu z nich wydarzenie. To także jest jeden z kluczowych elementów budowania bezpieczeństwa festiwalu - podkreśla.