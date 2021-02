Polak zatrzymany na Filipinach. Był na liście najgroźniejszych przestępców

Filipiny - to tu ujęty został Dariusz Z. - Polak, który oskarżany jest o pedofilię. Mężczyzna znajduje się na liście najniebezpieczniejszych przestępców w Europie

Filipiny. Dariusz Z. ujęty. Pedofil należał do najgroźniejszych w Europie

Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, Dariusz Z. wkrótce zostanie deportowany do Polski. Pedofil od trzech lat był poszukiwany na całym świecie.

Dariusz Z. miał zostać ujęty w niedzielę 14 lutego na wyspie Siquijor na Filipinach. Polak ma przejść test na obecność koronawirusa, po czym zostanie przetransportowany do stolicy Filipin - Mianilii - skąd ma być deportowany do Polski.

Dariusz Z. ujęty na Filipinach. Molestował swoich podopiecznych

Pedofil zniknął chwilę po tym, jak jego czyny wyszły na jaw. W 2018 roku sąd we Wrocławiu wydał za mężczyzną list gończy, jednak poszukiwania na terenie Polski nie dały żadnego rezultatu.

Wizerunek Dariusza Z. trafił na listę Europe’s Most Wanted Fugitives List, gdzie umieszczane są informacje na temat najgroźniejszych przestępców na terenie Europy. Dzięki temu do KGP trafiły zawiadomienia na tym, że Polak może przebywać na Filipinach, co ostatecznie udało się potwierdzić, a dzięki temu - ująć pedofila.