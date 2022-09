Polacy o zarobkach nauczycieli. Szokujące wyniki sondażu

Sławomir Broniarz przypomniał, że zdecydowana większość nauczycieli w Polsce to pasjonaci. - To ludzie, którzy całkowicie poświęcają się swojej pracy i misji. To, co bardzo w nas uderza, to opinia, że mało pracujemy. Jeżeli będziemy oszczędzać na wynagrodzeniach dla nauczycieli, a w budżecie państwa uda się zaoszczędzić jakieś pieniądze, to koszty tych oszczędności poniosą rodzice - kończy Broniarz.