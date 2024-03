Polacy lubią płacić smartfonem, doceniając szybkość i wygodę tego rozwiązania

Od kilku lat polscy konsumenci są coraz bardziej zaznajomieni z płaceniem w sklepach smartfonami – robi to już co piąty Polak[3]. Używanie smarfona, smartwatcha lub opaski do tej czynności jest doceniane przede wszystkim za szybkość i właśnie wygodę, ale także bezpieczeństwo. Choć wygląda na to, że tego typu urządzenia na dobre zagościły w naszym codziennym życiu, wciąż są jednak osoby, dla których to nowość. Jak zatem to zrobić i cieszyć się szybkimi i wygodnymi zakupami?