Polacy chcą zmian w 500 plus. Świadczenie tylko dla pracujących

Zmiany w 500 plus. Świadczenie tylko dla pracujących?

W związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa coraz częściej pojawiają się głosy dotyczące zmian w programie 500 plus. Tych chcą zarówno pracodawcy, jak i same rodziny. W badaniu przeprowadzonym na panelu Ariadna dla WP i money.pl Polacy wypowiedzieli się na temat oczekiwanych zmian.

Zmiany w 500 plus. Wyborcy PiS chcą reformy

Z danych badania przeprowadzonego na panelu Ariadna wynika, że zmian w programie 500 plus chcą także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Opowiada się się za nimi 56 proc. głosujących na tę partię. Nie jest natomiast zaskoczeniem, że aż 78 proc. liczących na modyfikację programu to zwolennicy Koalicji Obywatelskiej.

Zmian w 500 plus nie wyklucza rząd, choć do tematu pochodzi ostrożnie. Temat wywołuje wiele dyskusji wśród społeczeństwa. Gdy w programie "Money. To się liczy" wicepremier Jadwiga Emilewicz stwierdziła, że świadczenie 500 plus mogłoby przybrać formę bonu, ostro została skrytykowana choćby przez byłą premier Beatę Szydło i innych polityków obozu rządzącego. Była już wicepremier szybko wycofała się z tego pomysłu.