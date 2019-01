Pogrzeb pięciu nastolatek w Koszalinie. Tak będą wyglądały uroczystości

Dziś o godzinie 11 w Koszalinie odbędą się uroczystości pogrzebowe pięciu nastolatek, które zginęły w escape roomie. Do kościoła można wejść tylko ze specjalnym zaproszeniem.



Julia, Amelia, Gosia, Karolina i Wiktoria - tak miały na imię dziewczyny, które zginęły w pożarze koszalińskiego escape roomu. Miały 15-lat, chodziły do jednej klasy. Dziś zostaną pochowane razem na koszalińskim cmentarzu.

- Zgodnie z wolą rodzin do świątyni wejść będą mogły wyłącznie najbliższe osoby, członkowie rodziny i przyjaciele zmarłych dziewcząt. Wejście będzie możliwe za okazaniem specjalnych identyfikatorów – mówił na konferencji Tomasz Czuczak, sekretarz Koszalina.

Dodał jednak, że ci, którzy chcą towarzyszyć rodzinie w uroczystościach, proszeni są, by gromadzić się przed kościołem. Będzie tam wystawiony telebim, na którym można oglądać transmisję mszy.

Przejazd z kościoła na cmentarz

Władze miasta apelują, by nie utrudniać rodzinie dojścia do karawanów i do miejsca pochówku. Na cmentarzu będzie wygrodzony specjalny sektor dla rodziny. Na wyraźną prośbę bliskich na czas pogrzebu teren cmentarza wyłączono w ruchu dronami.