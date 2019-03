Pogróżki dla prezydentów miast. Napastnik na obserwacji.

- Prokurator wydał postanowienie o powołaniu biegłych psychiatrów, którzy przebadają Przemysława M., który wysyłał pogróżki prezydentom miast - informuje rzecznik Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Osadzony przebywa obecnie na oddziale obserwacyjnym w areszcie.



28-latek jest podejrzany o wysłanie pogróżek do prezydentów miast oraz planowaniu zamachu na Sejm. Problemem jest ustalenie konkretnej liczby listów, jakie wysłał Przemysław M. "(Mężczyzna) nie był w stanie określić, ile dokładnie podobnych pism skierował do prezydentów miast, ale przyznał, że było ich od 13 do 15" - informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.