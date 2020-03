Pogotowie Ratunkowe w Legnicy pieniędzy na walką z koronawirusem szuka w internecie

Specjalna zbiórka pieniędzy na rzecz pogotowia odbywa się także na portalu internetowym zrzutka.pl Z informacji, jakie można tam znaleźć wynika, że do tej pory ponad 300 osób wpłaciło na ten cel około 16 tys. zł. Stanowi to mniej niż 30 proc. sumy, którą pogotowie chce w ten sposób zebrać. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej personelu medycznego: wielorazowych masek i wkładów do nich, kombinezonów ochronnych, przyłbic, gogli, a także płynów do dezynfekcji rąk i karetek. Środki te są niezbędne, żeby załogi medyczne mogły wyjeżdżać do chorych. Bez tych zabezpieczeń nie mogą tego po prostu robić.