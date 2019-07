Pogoda zwariowała. Radykalne ochłodzenie, nad Bałtykiem przyda się... sweter

Pogoda na lipiec. Zaledwie kilka dni po ekstremalnej fali upałów do Polski nadciąga radykalne ochłodzenie. Mamy początek lipca, a wielu regionach Polski słupki termometrów ledwie osiągną 15 kresek.

Nadchodzi ekstremalne ochłodzenie. W piątek część Polski ogarnie fala chłodu. (Global Forecast System, Fot: meteomodel.pl)

Meteorolodzy przecierają oczy ze zdumienia. Model przewidywania pogody Global Forecast System zapowiada na czwartek i piątek ekstremalne ochłodzenie. Na Helu i we Władysławowie zaledwie 15 stopni ciepła, niewiele cieplej w Łebie (16-17 C). Sprawdzi się powiedzenie o biegunie zimna w Suwałkach. W piątek w ciągu dnia temperatury mogą osiągnąć tam zaledwie 10 stopni C!

Pogoda na lipiec 2019. Idzie zimno

- O ile na południu kraju temperatury będą z reguły dość przyjemne, o tyle na północy będzie zwyczajnie zimno. Szczególnie 5 lipca może być nieprzyjemny, z temperaturami maksymalnymi miejscami nieprzekraczającymi 15 stopni - komentuje autor prognozy z serwisu "Pogoda i klimat".

To jeszcze nie wszystko. Według długoterminowych prognoz nie widać ocieplenia, dzięki któremu Polacy mogliby rozkoszować się prawdziwie wakacyjną pogodą. Tylko patrzeć, jak posypią się odwołania pobytów w nadmorskich kurortach. W Łebie i Władysławowie do 9 lipca temperatury za dnia mają dochodzić tylko do 17 stopni ciepła.

Atak chłodu nie dotrze jedynie do zachodniej Polski, okolic. woj. lubuskiego, gdzie temperatury maksymalne w ciągu dnia będą przekraczać 20 stopni C.

- Napływ chłodnych mas powietrza będzie przerywany na krótko adwekcją (poziomym ruchem) mas cieplejszych, nie widać jednak stałych temperatur znacznie przekraczających 20 stopni C. Wygląda na to, że do końca pierwszej dekady miesiąca to się nie zmieni. Niestety, mimo ochłodzenia nie widać również jakichś znacznych opadów. Stwarza to ryzyko pogłębienia suszy, szczególnie w razie powrotu wyższych temperatur - dodaje.

Global Forecast System

Zimny piątek weekendu początek

Fala niewiarygodnego jak na lipiec chłodu ma ogarnąć kraj w piątek 5 lipca wieczorem. Jedynie duże miasta oraz Dolny Śląsk mają być wyspami ciepła, z temperaturami wyższymi niż 10 stopni C. W północno-wschodniej Polsce prognoza przewiduje tylko 9 stopni C. Pomyśleć, że jeszcze kilka dni temu w Polsce występowały tropikalne noce, podczas których powietrze nie schładzało się poniżej 20 stopni C.