Pogoda. Zima opuści nas na dobre. Ostatnie "epizody" śniegowe

Wysoko w górach wystąpić mogą też burze i porywisty wiatr do 60 km/h. Ostatni epizod śniegowy spodziewany jest z poniedziałku na wtorek. Do 2 cm śniegu spadnie na wysokości powyżej 2 tys. metrów. - Potem już śniegu się nie spodziewamy. To taki ostatni epizod śniegowy - zaznaczyła Karpińska.