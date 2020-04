Pogoda. Zbliża się duże ocieplenie. Temperatura pierwszy raz od kilku miesięcy przekroczy 20 stopni!

Pogoda. Wyż odsunie się na wschód

Pogoda. Od niedzieli coraz cieplej i bez kropli deszczu

Jeszcze w piątek i sobotę gdzieniegdzie popada przelotny deszcz, a na północy również krupa śnieżna i deszcz ze śniegiem. Co więcej, od Pomorza po Podlasie wiać ma bardzo silny wiatr, osiągający w porywach 70 km/h, a nad samym morzem 80 km/h. Również temperatura będzie przeciętna, gdyż w ciągu dnia oscylować ma w okolicach 6-11 stopni, a nocami wciąż może spadać poniżej zera. Jednak od niedzieli, przynajmniej do czwartku/piątku, czeka nas okres ze stabilną pogodą . W całej Polsce będzie pogodnie, okresami zupełnie bezchmurnie. Nie będzie padać. Temperatura z każdym dniem ma być wyższa.

W niedzielę zapowiadamy od 8 stopni na Pogórzu Karpackim, 10-12 w głębi kraju do 13-14 stopni na zachodzie. W poniedziałek, poza północno-wschodnią Polską, Wybrzeżem i Podhalem, spodziewamy się już 15-17 stopni. Na tym jednak się nie skończy, bo od wtorku do czwartku temperatura w całej Polsce, oprócz pasa nadmorskiego, popołudniami wzrastać ma co najmniej do 15-21 stopni, a w piątek miejscami aż do 22-24 stopni!