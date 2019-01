Pogoda Zakopane: sobota 19 stycznia. Skoki narciarskie pod znakiem niskiej temperatury

Pogoda Zakopane – mroźny dzień pod Wielką Krokwią. Skoki narciarskie przy temperaturze -6 st. C i wietrze sięgającym 2,5 m/s.

Pogoda Zakopane – mroźne skoki narciarskie

Pogoda w Zakopanem w sobotę 19 stycznia upłynie z niską temperaturą. Zimno będzie już rano. Około godziny 8 temperatura osiągnie -8 st. C. Popołudnie przyniesie niewielką poprawę pogody. O godzinie 14 termometry wskażą -4 st. C. Będzie to najcieplejszy moment dnia. Wieczorem temperatura ponownie spadnie. Pogoda o godzinie 20 nie będzie rozpieszczała spacerowiczów. Temperatura osiągnie -10 st. C. Aury nie poprawi również wiatr, którego prędkość może dochodzić do 6 km/h.