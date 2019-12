Pogoda. Z zachodu nadciąga zmiana. IMGW ostrzega

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Pogoda. W weekend nad Polskę nadciągnie dość ciepłe powietrze atlantyckie, które sprawi, że temperatura utrzyma się na plusie. Będzie jednak pochmurno, deszczowo i wietrznie. IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia. Pogoda na weekend. Na Bałtyku sztorm (Forum) Pogoda. Podczas weekendu niż Quentin znad Skandynawii i Pedro znad Morza Norweskiego połączą się w jeden rozległy niż, który wprawdzie oddalał będzie się od nas, bo ruszy w kierunku Półwyspu Kolskiego, ale niestety znad Atlantyku podąża już w naszym kierunku kolejny niż Rudi, który w niedzielę dotrze nad zachodnią Skandynawię i Cieśniny Duńskie. Zatem weekend upłynie nam w towarzystwie ośrodków niżowych, które przemieszczając się północną częścią kontynentu przyniosą nam sporą dawkę wilgoci, chmur i opadów deszczu. Będzie ich zdecydowanie więcej na północy Polski. Dodatkowo ośrodki niżowe, które podczas weekendu zdominują północną Europę w dalszym ciągu "napierać" będą na odległy, ale "stawiający opór" wyż Sarena, zatem pomiędzy tymi ośrodkami znacznie wzrośnie różnica ciśnień, który odczujemy w formie silniejszego, porywistego wiatru. Jedynym pocieszeniem będzie napływające z zachodu dość ciepłe powietrze atlantyckie, które sprawi, że temperatura utrzyma się na plusie. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Pogoda na sobotę Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, w sobotę na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno i deszczowo, jedynie na przedgórzu popada słaby deszcz ze śniegiem, a w górach poprószy słaby śnieg. Tylko do południa na nieco lepsza pogodę, wprawdzie ze spora ilością chmur, ale bez opadów będą mogli liczyć mieszkańcy wschodniej i południowo-wschodniej Polski (od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę), gdzie opady deszczu dotrą dopiero po południu. Pogoda na niedzielę W niedzielę pogoda ulegnie lekkiej poprawie i przez cały dzień pogodnie i bez opadów będzie na południu i w centrum, a do południa także na zachodzie kraju. Natomiast na północy i na wschodzie (od woj. zachodniopomorskiego po Podlasie oraz na Mazowszu i Lubelszczyźnie) a po południu dodatkowo na zachodzie (w Lubuskiem oraz na północy i zachodzie Wielkopolski) będzie pochmurno z opadami deszczu. Podczas weekendu uważajmy na nieco intensywniejsze opady deszczu, które pojawią się w pasie północno-zachodniej i północnej Polski (od woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego po Podlasie), bo tutaj zarówno w sobotę, jak i w niedzielę spadnie od 3 do 6 litrów wody na każdy metr kwadratowy powierzchni. W weekend wzrośnie prędkość zachodniego wiatru, który prawie w całym kraju w porywach dochodził będzie do 40-65 km/h. Jeszcze mocniej, bo do 70-80 km/h powieje w pasie wybrzeża, w wyniku czego Bałtyk rozkołysze się do 8–9 st. Bft (sztorm). Niestety, porywisty wiatr nie ominie również całego pasma gór i tutaj (w szczytowych partiach gór) porywy dochodzić będą do 80-100 km/h powodując liczne zawieje i zamiecie śnieżne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla województwa pomorskiego przed silnym wiatrem. Pogoda. Temperatura Podczas weekendu zrobi się nieco cieplej i temperatura podskoczy o kilka kresek w górę dobijając do 4–7 stopni na wschodzie i 8–9 na zachodzie. Wraz ze wzrostem temperatury w ciągu dnia, również poranki z dnia na dzień będą coraz cieplejsze i o ile jeszcze w sobotę rano lekki mróz do (-1)-(-2) stopni obejmie wschodnią i południowo-wschodnią Polskę [w górach do (-3)-(-5) stopni], o tyle w niedzielny poranek temperatura ciut poniżej zera spadnie już tylko na Podhalu i w Bieszczadach. Pogoda w przyszłym tygodniu## Przyszły tydzień zapowiada się z pogodą w kratkę, czyli dni pogodne i słoneczne przeplatać będą się z dniami, podczas których będzie się chmurzyć i popada deszcz, a we wtorek, w czwartek i w piątek gdzieniegdzie deszcz ze śniegiem. Jednak pomimo zmiennej aury nadal będzie dość ciepło, bo temperatura wahać będzie się w okolicach 5 kreski tzn. w dni pochmurne i deszczowe będzie spadać nieco poniżej 5 stopni, a w dni pogodne i słoneczne odbije się od 5 kreski i podskoczy o kilka stopni w górę.