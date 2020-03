Pogoda. Wiosna w końcu rozpakuje walizki! Na termometrach 17°C i błękit nieba. Czy ocieplenie się utrzyma?

Dla spragnionych ciepła, mam wyśmienite wiadomości. Przed nami niezwykle słoneczne i bardzo ciepłe dni. O deszczu do piątku zapomnijmy.

Marzec do tej pory przynosi nam pogodę dynamiczną. Na kilka dni przychodzi ciepło z południa i notujemy blisko 18 °C. Innym razem o poranku za sprawą napływu arktycznych mas powietrza mamy nawet -10 °C na Podhalu. Solidny mróz zanotowano w zeszły weekend na Mazowszu -8°C.

Ponowne nagłe ocieplenie zawdzięczamy współpracy wyżów znad Ukrainy, które będą "pompować" do Polski z południa Europy ciepłe masy powietrza od wtorku do czwartkowego popołudnia. Wczesnym popołudniem na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w Małopolsce termometry wskażą 17-18°C. Zachmurzenie małe pozostanie do czwartkowego wieczora. Niestety, im bliżej weekendu tym chmur zacznie przybywać. Już w piątkowe popołudnie lokalnie w centrum i na zachodzie Polski spadnie słaby deszcz. Od soboty czeka nas również ochłodzenie i powrót porannych przymrozków. Zmarzniemy też w ciągu dnia.

Słonecznie i bardzo ciepło do czwartkowego popołudnia miejscami 17-18°C

Od wtorku wyż znad Ukrainy zacznie ściągać ciepłe powietrze aż z Afryki. Słonecznie i bez opadów we wszystkich regionach Polski z wyjątkiem krańców północnych zanotujemy powyżej 15°C. W tym na wschodzie, na Górnym Śląsku, w Małopolsce, w centrum i na Mazowszu we wtorek i środę na termometrach do 16°C. Najcieplej na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 17°C. We Wrocławiu i Opolu w środę i czwartek nawet 18°C. W piątek od 6-8°C na Mazurach,10°C na Mazowszu, do 12-13°C na zachodzie, przybędzie chmur w całej Polsce.

Krótkie, ale solidne ochłodzenie na weekend. Zmarzniemy!

Kolejna już w tym miesiącu zmiana rozkładów ośrodków barycznych nad Europą. Niże przemieszczą się nad Skandynawie. Czeka nas zmiana cyrkulacji z południowej na północną. To z kolei wróży arktyczne masy powietrza w weekend i ziąb. Potężny wyż tym razem rozbuduje się nad Skandynawią i zaciągnie do Polski powietrza arktyczne z dalekiej północy. W sobotę na wschodzie, w centrum i w pasie województw południowych temperatura wyniesie ledwo 3-4 °C. Na szczęście już w połowie przyszłego tygodnia zacznie wracać cieplejsza masa powietrza i znów ujrzymy na termometrach 10-15 °C.

Chłód w ciągu dnia, noce z przymrozkami

Ochłodzenie odczujemy najmocniej w sobotę. Na termometrach od 2°C w Suwałkach, 3°C na Podlasiu, 4°C w Warszawie i Łodzi. Najcieplej 5°C we Wrocławiu, w Opolu i Krakowie. Niedziela nadal zimna od 3°C na Podlasiu, 5°C w centrum do 7-8°C na zachodzie. Noce z przymrozkami, -2/-3°C na zachodzie. Mróz da się odczuć zwłaszcza w województwach wschodnich i północnych. Słupki rtęci będą tutaj spadać do -4/-7°C.