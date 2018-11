Pogoda w weekend zaskoczy. Chwilowe ocieplenie, potem znów mroźno

Czeka nas pogodowa huśtawka. Po chwili weekendowego ocieplenia, do Polski znów wrócą ujemne temperatury. W wyższych partiach gór termometry pokażą nawet -15 stopni.

Wszystko wskazuje na to, że koniec tego tygodnia będzie dość ciepły. Od piątku do niedzieli temperatura wahać się będzie w przedziale od (+1) do (+4) st. C na północy i północnym wschodzie do (+5) – (+8) st. C w południowo-zachodniej i południowej Polsce.