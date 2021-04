Pogoda w niedzielę. Ostrzeżenia IMGW dla 5 województw

Pogoda w niedzielę. Cieplej i mniej opadów

W niedzielę będzie znacznie mniej opadów niż w sobotę. Będą one się pojawiać przelotnie. Pogoda przyniesie za to więcej przejaśnień. Intensywniej będą one występować na Pomorzu, w Lubuskim, a także w województwie kujawsko-pomorskim.