Pogoda. Upał i gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia dla kilkunastu województw

Pogoda. IMGW wydał ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Będzie upalnie i burzowo. Na termometrach nawet 32 stopnie. Po południu w wielu miejscach trzeba uważać na gwałtowne burze. Możliwy grad.

W związku z tym ponownie przestrzegamy:

- unikajmy przebywania na otwartym słońcu głównie około południa i we wczesnych godzinach popołudniowych;

- nie zostawiajmy dzieci i zwierząt w samochodach;

- osoby starsze i osoby z chorobami układu krążenia w godzinach południowych i popołudniowych powinny pozostać w domu (jeżeli muszą koniecznie wyjść, to do godziny 10.00 - 11.00);

- pijmy dużo wody (2 - 3 litry dziennie);

- unikajmy używek (alkohol, kawa itd.);

- w miejsce używek pijmy soki owocowe (zawierają elektrolity) i sok pomidorowy (zawiera potas);

- jeżeli jest to możliwe, to zrezygnujmy z wysiłku fizycznego;

- nie zapominajmy o nakryciach głowy;

- nie zapominajmy o okularach przeciwsłonecznych;

- opalając się nie zapominajmy o kremach ochronnych;

- chrońmy dzieci przed bezpośrednim słońcem;

- wchodząc do wody (kąpieliska) róbmy to powoli i rozważanie aby uniknąć szoku termicznego.