Pogoda. Temperatura ostro zjedzie. Szykujcie się na mróz

Pogoda. Czekają nas dynamiczne zmiany. Nad Polskę nadciąga polarne powietrze. Dodatkowo silny wiatr spowoduje, że zrobi się naprawdę zimno. Miła niespodzianka czeka nas w weekend.

Z kierunków zachodnich nadal napływać do nas będą w miarę ciepłe, ale wilgotne masy powietrza znad Atlantyku. Jedynie w niedzielę nad północną Polskę zacznie docierać nieco chłodniejsze powietrze polarno-morskie.

Pogoda na sobotę

Z zachodu na wschód przemieszczał się będzie front atmosferyczny, który w całym kraju przyniesie zmienną aurę. Wypiętrzone chmur kłębiaste przeplatać się będą ze słonecznymi chwilami i miejscami od czasu do czasu popada przelotny deszcz, a po południu na wschodzie, południowym wschodzie i na północy może także lokalnie zagrzmieć.

Pogoda na niedzielę

Przez cały dzień chmury frontu atmosferycznego z opadami przelotnymi deszczu przeważać będą w pasie północnym i środkowym kraju i tutaj chwilami deszcz popada nieco intensywniej, ale nie spadnie go więcej niż od 3 do 7 l/m2.

Natomiast pogodny, w miarę słoneczny i bez opadów dzień zapowiada się w pasie południowej Polski (od Dolnego Śląska po Podkarpacie). W całym kraju jednak powieje porywisty wiatr do 35 – 55 km/h, a wzdłuż wybrzeża spodziewane są porywy nawet do 65 km/h.

Pogoda. Temperatura

W weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę temperatura na przeważającym obszarze kraju wahać się będzie pomiędzy 17. a 21. kreską. Chłodnej będzie w niedzielę tylko na północy Polski. Tutaj od 14 do 16 stopni.

Pogoda na kolejny tydzień. Mróz

Nadchodzący tydzień zapowiada się z przewagą pochmurnej i deszczowej aury oraz dość chłodny z temperaturą wahającą się pomiędzy 10 a 17 stopni. Wyjątkiem będzie wtorek (01.10), gdzie w centralnej i południowej Polsce temperatura może "dobić” nawet do 23. kreski.

Od czwartku chodne będą także poranki z temperaturą nawet bliską zera, a od piątku do niedzieli w górach i na przedgórzu spodziewane są przymrozki od -3 do -1 st. C.