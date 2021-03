Pogoda. Sezon burzowy rozpoczęty. W piątek znów zagrzmi i powieje

Nad Polskę dociera z zachodu wilgotne atlantyckie powietrze. Co to oznacza? Że będzie pochmurno i deszczowo.

Opady będą raczej przelotne, choć miejscami może spaść do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Padać będzie deszcz, deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg.

Będzie dość ciepło. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskazywać będą od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.