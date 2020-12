Pogoda. Ostatnia szansa dla narciarzy. Możliwe opady śniegu

Pogoda. Prognozy na poniedziałek i wtorek 21-22 grudnia napawają optymizmem. Będzie pochmurno, lecz pojawią się też przejaśnienia. Na ostatni "promyk" frajdy mogą liczyć narciarze. Prognozy wskazują na opady śniegu.

Pogoda w Polsce od dłuższego czasu nie zachęca do opuszczania domów i mieszkań. Na zewnątrz czeka nas szary i wilgotny krajobraz. Podobnie będzie też w najbliższych dniach, chociaż pogoda w poniedziałek i wtorek napawa większym optymizmem.

Pogoda. Kiedy spadnie śnieg? Poniedziałek z przejaśnieniami

A wszystko to z powodu przemieszczania się przez kraj chłodnego frontu. W poniedziałek spowoduje on, że pogoda będzie trochę bardziej przyjazna. Wciąż będziemy mieli do czynienia z zachmurzeniem, lecz miejscami spod gęstej warstwy chmur wyjrzy do nas słońce.

Temperatura 21 grudnia wyniesie od 1 st. C. na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C. w centrum, do 7 st. C. na południowym zachodzie. Miejscami także zawieje - z kierunku południowo-zachodniego. W ciągu dnia gdzieniegdzie spadną też niewielkie ilości deszczu.

Przełom przyniesie noc z poniedziałku na wtorek. Pogoda ulegnie zmianie, a miejscami czekają nas rozpogodzenia i rozjaśnienia, ale nie wszędzie. Na południu kraju mogą pojawić się marznące mgły, które znacznie ograniczą widoczność na drogach.

Pogoda. Kiedy spadnie śnieg? Wtorek dla narciarzy. Ostatni dzwonek

W ciągu dnia pojawią się opady śniegu. Synoptycy prognozują, że najbardziej "posypie" w rejonie Tatr i Beskidów. Przed kwarantanną narodową, która rozpocznie się 28 grudnia, może być to ostatnia szansa na szusowanie po świeżym puchu. Pogoda może przynieść śnieg także na północy kraju, lecz będą to raczej opady łączone z deszczem.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 2 st. C. na północy do nawet 12 st. C. na zachodzie kraju. Zimniej będzie nad ranem. Słupki rtęci wskażą od -2 st. C. na południu kraju do 3 st. C. na zachodzie.

Pogoda we wtorek będzie też wietrzna. Zawieje ze strony południowo-zachodniej i zachodniej z siłą do 60km/h. W wysokich partiach gór wiatr będzie mocniejszy i może dąć z siłą do 90m/h (w Tatrach), a nawet do 100km/h (w Sudetach). Silne porywy wiatru mogą spowodować tam zamiecie śnieżne.

Źródło: tvnmeteo.pl / PAP