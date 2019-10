WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Pogoda nas rozpieszcza. Polskę zalewa południowe powietrze Pogoda. Nadchodzący weekend zapowiada się w całym kraju pogodny, słoneczny i ciepły. Temperatura wzrośnie nawet do 23 stopni w cieniu. Cały czas będzie nam towarzyszył napływ południowego powietrza. Pogoda. Jak prognozują da Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, zarówno w sobotę, jak i w niedziele pogodą prawie w całej Polsce sterował będzie rozległy obszar podwyższonego ciśnienia rozciągający się od wyżu znad południowej Rosji po wyż znad Morza Śródziemnego. Tylko w sobotę i to tylko na północnym zachodzie zaznaczy się przednia część głębokiego niżu znad Morza Północnego o nazwie "Thilo" i o tą część kraju delikatnie zahaczy front atmosferyczny. Takie rozmieszczenie ośrodków barycznych, czyli wyż na południowym wschodzie, a niż w rejonie Morza Północnego sprawi, że nadal z kierunków południowych napływać będzie do nas śródziemnomorskie ciepło. Drobny wyjątek podczas weekendu będzie w sobotnie popołudnie stanowić będzie obszar Zachodniopomorskiego i Pomorskiego. Przybędzie tam chmur i od czasu do czasu popada słaby deszcz. Pogoda. Temperatura w weekend Podczas weekendu nadal będzie ciepło. Na przeważającym obszarze kraju temperatura w najcieplejszym momencie dnia wahać się będzie pomiędzy 19. a 22. kreską. W niedzielę na południowym wschodzie wzrośnie nawet do 23 stopni w cieniu. Chłodniej będzie tylko w północno-zachodniej i północnej Polsce. Tam w sobotę termometry wskażą od 14 do 17, a w niedzielę od 16 do 18 stopni. Dość ciepłe będą również poranki z temperaturą od 13 do 10 stopni, a bardziej rześko, bo od 9 do 6 stopni będzie tylko w pasie przedgórza. Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl. Pogoda na przyszły tydzień Cały kolejny tydzień to ciąg dalszy ładnej, słonecznej aury, czyli "złotej, polskiej jesieni". Wprawdzie nie wyklucza się, że w poniedziałek i we wtorek na północy kraju chmur przybędzie i mogą pojawić się opady deszczu, ale jeżeli w ogóle opady tam się pojawią, to będą bardzo słabe z częstymi przerwami. Temperatura nie odpuści i w przyszłym tygodniu wahać będzie się pomiędzy 15 a 20 stopni. Pogoda do końca października Według portalu fanipogody.pl, wiele wskazuje na to, że czeka nas także bardzo ciepła ostatnia dekada października. Dopiero przełom października i listopada może być nieco chłodniejszy. Według niektórych prognoz może wówczas także spaść pierwszy śnieg na nizinach. Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Gdańska Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Giżycka Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Warszawy Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Wrocławia Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Zakopanego