Pogoda nad morzem. Słoneczna i gorąca aura w nadchodzący weekend

Pogoda nad morzem zachęci do plażowania i kąpieli, ale nie od razu. Początek weekendu będzie dość chłodny. Upały na polskie plaże wrócą dopiero w niedzielę.

Pogoda nad morzem. Piątek przywita chłodem

W piątek pogoda nad morzem zachęci do spacerowania, ale nie do kąpieli. Na całym wybrzeżu termometry odnotują jedynie 20-22 st. C. Na pocieszenie, w spacerach nie będzie przeszkadzał wiatr. Jego prędkość wyniesie jedynie 15-20 km/h. Wyjątkiem będzie Gdańsk, gdzie późnym popołudniem podmuch mogą osiągać 30 km/h. We wszystkich kurortach na niebie zagości bezchmurne niebo i słoneczna aura.

W piątek najcieplej będzie w Świnoujściu. Turyści i mieszkańcy miasta będą mogli cieszyć się bardzo stabilną aurą. Termometry pokażą od 18 st. C rano, do maksymalnie 22 st. C po południu. Temperatura odczuwalna wyniesie 19-23 st. C. W

Pogoda nad morzem. Sobota z niewielkim ociepleniem

Nieco cieplej będzie w sobotę. Temperatura nad morzem wyniesie 23-24 st. C. Ciepłej aurze towarzyszyć będzie bezchmurne niebo. W większości miast nie powinno mocno wiać. Wyjątkiem będzie Łeba i Puck. Tam późnym popołudniem prędkość wiatru może przekroczyć 30 km/h.

Pogoda nad morzem w godzinach porannych pozostawi nieco do życzenia. O godzinie 7 termometry będą pokazywały 17-18 st. C. Na domiar złego w Gdańsku będzie powiewał silniejszy wiatr (ok. 25 km/h). Poprawę aury przyniesie popołudnie. W większości nadmorskich kurortów temperatura osiągnie wtedy 22-23 st. C. Wyjątkiem będą Świnoujście i Puck. W Świnoujściu temperatura sięgnie nawet 26 st. C, dzięki czemu plażowicze nie powinni narzekać na brak okazji do opalania. W Pucku będzie zimno. Synoptycy prognozują, że termometry pokażą tam maksymalnie 19 st. C.

Pogoda nad morzem. W niedzielę powrót upałów

W niedzielę pogoda nad morzem będzie idealna do rekreacji nad brzegiem Bałtyku. Termometry w zdecydowanej większość nadmorskich miejscowości pokażą 25-27 st. C. W plażowaniu nie powinien przeszkadzać wiatr. Jego prędkość nie powinna przekraczać 20 km/h. Jedynie wypoczywający w Łebie powinni spodziewać się nieco mocniejszych podmuchów. Po południu prędkość wiatru osiągnie tam 24-26 km/h.

W niedzielę bardzo ciepło będzie od rana. Już o godzinie 7 słupki rtęci wskażą 19-20 st. C. Bezchmurne niebo i niewielki wiatr sprawią, że wysoka będzie również temperatura odczuwalna. Najcieplej będzie około godziny 14. Termometry będą pokazywały wtedy 25-26 st. C. Zdecydowanie cieplej będzie jedynie w Świnoujściu. Tu termometry po południu pokażą 31 st. C, a temperatura odczuwalna sięgnie nawet 35 st. C.

