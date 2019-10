Pogoda na Wszystkich Świętych w Krakowie. Sprawdź prognozę na 1 listopada. Czy w ten dzień zobaczymy dużo słońca? Czy spodziewać się mrozu? Jak ubrać się na cmentarz?

Pogoda na 1 listopada w Krakowie. Szansa na piękny jesienny dzień

Pogoda na Wszystkich Świętych w Krakowie. Uwaga na przymrozki, ale idzie ocieplenie

2 listopada, w Zaduszki, zachmurzenie będzie większe, mogą też pojawić się niewielkie opady deszczu (9mm w ciągu doby). Temperatura wzrośnie do 11 stopni, ciśnie spadnie do 1006 hPa. Wzrost ciepła może utrzymać się aż do środy, kiedy to prognozuje się nawet 19 stopni na termometrze.