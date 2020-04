Pogoda na Wielkanoc 2020: Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna pogodne. W poniedziałek pogorszenie pogody

Pogoda. Wielka Sobota umiarkowanie ciepła i pogodna

W sobotę od rana do wieczora w całej Polsce spodziewamy się ładnej pogody , z małym i umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów. Po poranku z przymrozkami, w ciągu dnia zrobi się zdecydowanie cieplej – zapowiadamy od 10-11 stopni nad samym morzem oraz na Podlasiu i Podhalu, ok. 15 stopni w centrum do 17 stopni na południowym-zachodzie.

Pogoda. Niedziela Wielkanocna dużo cieplejsza

Opady i ochłodzenie w Poniedziałek Wielkanocny

Jako że do poniedziałku zostało jeszcze trochę czasu, a front jest bardzo dynamiczny, warto mieć na uwadze, iż może on dojść do Polski zarówno nieco wcześniej, jak i później, niż jest to aktualnie prognozowane. Obecne prognozy sugerują, że najwcześniej, bo już w poniedziałek rano, padać ma na Pomorzu. Najpóźniej, bo dopiero późnym popołudniem, opady dojdą na krańce południowo-wschodnie. Front oddzielać ma dwie, skrajnie różne masy powietrza – bardzo ciepłą od chłodnej, arktycznej. Wyraźnie widać to w prognozowanej temperaturze: w województwach południowo-wschodnich jest jeszcze szansa na 20-22 stopnie, ale nad morzem zapowiadamy już zaledwie 8-9 stopni. To nie koniec. Wieczorem na północy kraju zrobi się na tyle zimno (2-4 stopnie), że gdzieniegdzie niewykluczony jest przelotny deszcz ze śniegiem i śnieg.