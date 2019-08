Pogoda na weekend. Sobota i niedziela pod znakiem deszczu i burz

Pogoda w weekend nie pozwoli na opalanie. W najbliższe dni sierpnia będzie umiarkowanie ciepło, a synoptycy prognozują opady deszczu i burze. Możliwy jest też grad. Na szczęście początek przyszłego tygodnia przyniesie zdecydowane ocieplenie.

Pogoda na sobotę

Pogoda na niedzielę

- Białystok - 21 st. C

- Bydgoszcz - 23 st. C

- Gdańsk - 21 st. C

- Gorzów Wielkopolski - 23 st. C

- Katowice - 24 st. C

- Kielce - 23 st. C

- Kraków - 24 st. C

- Lublin - 21 st. C

- Łódź - 22 st. C

- Olsztyn - 22 st. C

- Opole - 23 st. C

- Poznań - 23 st. C

- Rzeszów - 23 st. C

- Szczecin - 25 st. C

- Warszawa - 22 st. C

- Wrocław - 23 st. C