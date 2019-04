Pogoda na dziś – środa 1 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miastach w Polsce

Pogoda na dziś (środa 1 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.



Pogoda na dziś – środa 1 maja.

Pogoda na dziś – 1 maja Warszawa

Pogoda na początku majówki zachęci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. W środę aura będzie związana z niemalże bezchmurnym niebem i umiarkowanym wiatrem.

O godzinie 8 rano termometry w Warszawie pokażą 11 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 14 st. C. Jeszcze cieplej będzie po południu. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 20 st. C, a odczuwalne będzie 17 st. C. Pogodnie i ciepło zapowiada się również wieczór. O godzinie 20 termometry wskażą 16 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 14 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1000 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia będzie wynosiła 14 km/h.

Pogoda na dziś – 1 maja Kraków

Pogoda w Krakowie nie zachwyci dziś upałami, jednak mimo to warto będzie pokusić się o dłuższy spacer. Poranek i wieczór przyniosą całkowite zachmurzenie. Po południu nie zabraknie słońca.

Ranek w Krakowie będzie bardzo chłodny. Termometry wskażą 7 st. C, jednak temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie 0 st. C. Popołudnie przyniesie zdecydowaną poprawę pogody. Najcieplej będzie około godziny 14, kiedy to słupki rtęci wzrosną do 19 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 15 st. C. Wieczorem na termometrach będzie można zobaczyć 13 st. C (odczuwalne 10 st. C).

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 980 hPa. Prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 20 km/h.

Pogoda na dziś – 1 maja Wrocław

We Wrocławiu w środę dojdzie do pogorszenia pogody. Pogoda w pierwszym dniu majówki upłynie pod znakiem niskiej temperatury i silnego wiatru.

Do wychodzenia z domu nie zachęci poranna aura. Na termometrach będzie można zobaczyć 9 st. C, jednak temperatura odczuwalna osiągnie zaledwie 3 st. C. Po południu nieco się ociepli. Najwyższe temperatury zostaną odnotowane około godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 16 st. C, a odczuwalne będzie 11 st. C. Wieczór ponownie przyniesie ochłodzenie. O godzinie 20 termometry pokażą 12 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 7 st. C.

Ciśnieni we Wrocławiu wyniesie dziś 1000 hPa. Prędkość wiatru zbliży się do 25 km/h.

Pogoda na dziś – 1 maja Gdańsk

Pogoda w Gdańsku przyniesie niskie temperatury. Aura od rana nie będzie zachęcała do wychodzenia na świeże powietrze. Delikatną poprawę warunków pogodowych przyniesie popołudnie.

O godzinie 8 rano termometry w Gdańsku pokażą 7 st. C, a odczuwalne będą zaledwie 2 st. C. Na poprawę pogody oraz ocieplenie można liczyć w godzinach popołudniowych. Najwyższa temperatura zostanie odnotowana około godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 15 st. C, a odczuwalne będzie 10 st. C. Zimno zapowiada się również dzisiejszy wieczór. O godzinie 10 termometry pokażą 10 st. C, a odczuwalne będzie 7 st. C.